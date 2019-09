Ancora disordini al CPR di corso Brunelleschi, Bravo (Siulp): "Nessuna attenuante per chi distrugge o devasta"

Il segretario generale del Siulp di Torino Eugenio Bravo ha denunciato nuovi problemi a disordini al CPR di corso Brunelleschi, in una lettera dai toni forti: "Ancora una volta dobbiamo registrare violenze e aggressioni alle forze dell’ordine".

"Ancora una volta, nella giornata di ieri, i poliziotti dovevano subire le intemperanze degli ospiti diventando oggetto di bottiglie piene di urina e quant’altro. Fermezza e professionalità degli operatori ripristinavano l’ordine evitando che la situazione degenerasse ulteriormente".

"Le condizioni logistiche del CPR", denuncia Eugenio Bravo, "non possono diventare l’espediente che giustifichi la reazione spropositata contro i colleghi in servizio. I lavoratori di polizia non possono continuare a operare in queste situazioni di scontro perenne. Inutile ricordare come già qualche poliziotto sia stato ferito, anche gravemente, da ospiti depositari di un curriculum di tutto 'rispetto' in termini di pregiudizi penali. Per il SIULP la corda della pazienza e della comprensione si sta spezzando, nessuna di queste violenze perpetrate da soggetti prevalentemente delinquenti può trovare anche solo lontanamente un barlume di giustificazione".

"Come già detto", conclude il Segretario del Siulp di Torino, "chi distrugge, devasta, incendia o si rivolta violentemente contro i poliziotti non può avere attenuanti dettate da condizioni di disagio ma, esattamente come tutti, subire la giusta conseguenza penale e magari, proprio dal carcere, procedere alla successiva espulsione".

“Preoccupante la notizia di nuovi disordini al Cpr di Torino. Esprimo la piena solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine che da giorni stanno subendo gli attacchi di professionisti della violenza ospitati dalla struttura", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca.

"Chi si rende responsabile di questi attacchi deve essere individuato, portato in carcere e immediatamente rimpatriato. Non è pensabile che soggetti di questo tipo rimangano in Italia”.