Nella primavera del 2020 riaprirà a Torino il Museo di Scienze Naturali

L’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha effettuato, accompagnata dai dirigenti e dai funzionari regionali dei Settori Cultura e Patrimonio, un sopralluogo presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di via Giolitti a Torino, per valutare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e riapertura del Museo.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali, settore della Regione Piemonte, è una importante realtà regionale, che raccoglie le collezioni di storia naturale dell’Università di Torino, iniziate tra il Settecento e l’Ottocento, e numerose nuove collezioni biologiche, fra le quali spiccano le collezioni entomologiche, rinomate in tutto il mondo per la loro straordinaria importanza scientifica.

“Ho voluto visitare il Museo Regionale di Scienze Naturali – ha dichiarato l’Assessore Poggio – per rendermi conto personalmente della situazione di questo importante patrimonio museale regionale per potermi mettere subito al lavoro per una riapertura che, alla luce degli aggiornamenti ricevuti durante il sopralluogo, si può immaginare a step successivi, che si realizzeranno nell’arco del prossimo anno".

"Oggi possiamo affermare che siamo al lavoro per poter riconsegnare ai cittadini ed ai visitatori una prima riapertura, ancorché parziale, del Museo Regionale di Scienze Naturali, entro la primavera 2020. A questa prima riapertura, seguiranno nei mesi successivi, tutte le altre, riconsegnando così alla collettività una vera e propria vetrina scientifica del territorio”.