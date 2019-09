Addio al professor Andrea Cordero, faro artistico di Borgo Aurora

Istituzioni, cittadini e mondo dell'arte sono in lutto per la scomparsa del professor Andrea Cordero, artista e docente di storia dell'arte simbolo della rinascita di Borgo Aurora, morto nella giornata di mercoledì. Tra i tanti interventi portati avanti nel quartiere, uno dei più significativi è senza dubbio l'installazione luminosa “Lumen Flumen” in Lungo Dora Savona.

La Circoscrizione 7 ha voluto ricordare uno dei personaggi più amati con un messaggio di cordoglio sul proprio sito: “Artista di talento – si legge - unanimemente riconosciuto, Andrea si è sempre prodigato per il territorio che tanto amava, impegnandosi in prima persona per elevare la qualità della vita del Borgo Aurora e lungo l'asse urbano della Dora Riparia. Sogni, progetti concreti, istallazioni suggestive, entusiasmo contagioso e disponibilità costante compongono negli amministratori e nel personale della nostra Circoscrizione un mosaico di ricordi ricco e colorato, un patrimonio che siamo certi non andrà perduto con la sua prematura scomparsa”.

Un'altra delle grandi passioni di Cordero era senza dubbio la scuola, portata avanti con l'insegnamento ma non solo: “Abbiamo avuto il privilegio – fanno sapere dal Liceo Artistico “Cottini” - di condividere con lui il suo ultimo progetto, quello relativo alla riqualificazione dei giardini “Madre Teresa di Calcutta”. Ci rimane la tristezza per il percorso in comune che avremmo fatto insieme, percorso che Andrea aveva progettato insieme al professor Anzalone”.

Commosso anche il ricordo della fondatrice e vice-presidente della Fondazione Fitzcarraldo Catterina Seia: “Se n'è andato un grande uomo, dal cuore immenso. Andrea Cordero, amante dei giovani, portava la ricerca artistica nei luoghi di confine per promuovere dialogo, inclusione, responsabilità, bellezza, senso civico, pensiero critico e costruttivo; in prima fila per le battaglie sulla democrazia della cultura e sull’accessibilità universale”.

La camera ardente (presso l'ospedale Martini) sarà aperta venerdì 6, dalle 14 alle 17, e sabato 7 settembre dalle 8 alle 9. Il Rosario si svolgerà venerdì alle 19.10, i funerali sabato alle 10 nella chiesa di Santa Barbara in Via Assarotti 14 a Torino.