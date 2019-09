Regio, Schwarz anche Direttore Artistico: "Primo obiettivo riportare calma nel teatro"

Il 2 agosto scorso il Consiglio di Indirizzo del Regio aveva comunicato di non aver rinnovato al maestro Alessandro Galoppini l'incarico di Direttore dell'Area Artistica: un ruolo che negli scorsi giorni il Cdi ha proposto a Schwarz, che ha accettato. Il Sovrintendente aggiunto poi di cercare un nuovo Direttore Musicale. "Ho incontrato i rappresentanti della Filarmonica - ha spiegato Schwarz, interrogato sul tema - e ora incontrerò le prime parti: l'obiettivo è trovare una persona che sia presente e lavori". Nel mese di settembre il Regio pubblicherà poi un bando per trovare il nuovo direttore amministrativo, che andrà in pensione per la fine del 2019. "Lo potrei nominare io - ha spiegato - da statuto, ma ho deciso per un bando perché portare trasparenza in questo ambito mi sembra importante".