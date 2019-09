Evento solidale a favore dell’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus

Domenica 15 settembre p.v dalle ore 14.30 presso la Cascina “Oslera” di Robassomero (TO) si terrà l’evento “Una rara giornata in famiglia”, un pomeriggio dedicato alle famiglie per fare informazione sulle malattie genetiche rare. I partecipanti potranno visitare il Parco accompagnati dalle guide della Cascina Brero ed usufruire delle biciclette messe a disposizione da Cascina Oslera. Nel corso della giornata i bambini si divertiranno con le allegre animazioni dei “Wolontari Clown” e per tutti la giornata si concluderà con il Concerto del Gruppo musicale “Fuoridalmondo” che ci riporteranno indietro nel tempo con le più belle canzoni degli anni ’60 e ’70! Verranno distribuiti alcuni gadgets ed omaggi messi a disposizione dagli sponsor, compreso un buono gelato da poter spendere in giornata. Questa giornata servirà a finanziare, attraverso un piccolo contributo richiesto (€ 15 per adulti e € 10 per bambini), il nostro Progetto “Take Care” per aiutare le famiglie dei nostri malati nel difficile compito dell’assistenza domiciliare.