Lemie, sotto i riflettori il volume di Alessandro Mella sull'onorevole Giovanni Rastelli

Decenni di lotte per raggiunge l’Unità d’Italia furono seguiti dall’impegno dei grandi uomini politici dell’Italia liberale per costruire lo stato e le istituzioni. Promotore di quest’opera prodigiosa fu soprattutto Giovanni Giolitti grazie anche al sostegno di figure come il deputato viucese Giovanni Rastelli. Prima sindaco, poi consigliere provinciale ed infine parlamentare dal 1904 al 1917.



Di lui e del suo ruolo nella storia del nostro territorio ed in quella nazionale parlerà Alessandro Mella, con il suo libro, a Lemie. Presso il locale Centro Polifunzionale, infatti, sarà presentato, il 28 settembre alle 17, il volume dal titolo “Dalle Valli di Lanzo alla Nuova Italia – Note Storiche su Giovanni Rastelli”. Ad intervistare l’autore ci sarà il vicesindaco del comune di Viù Alberto Guerci. Porteranno il loro saluto il sindaco di Lemie Giacomo Lisa e l’assessore Daniele Gabriele.



L’evento è stato organizzato con il concorso della Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale di Lemie, dei Caffè Culturali Viù e dell’Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti di Cavour e si terrà nell’ambito dei festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo.