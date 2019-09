Tornano le "giornate a corte" nelle Residenze Sabaude con la Fondazione Teatro e Ragazzi

Dopo la pausa estiva, riprende con settembre la rassegna "Un giorno a corte", spettacoli, musica dal vivo e visite teatralizzate per famiglie nelle Residenze Sabaude e nei loro giardini realizzata dalla Fondazione Teatro e Ragazzi Onlus nell'ambito di "Palchi Reali".

Domenica 8, il Castello di Aglié ospita una doppia visita teatralizzata (alle 11 e alle 15) con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Francesca Riva. Un fiero custode delle memorie lasciate dai Savoia, in particolare dal re Carlo Felice, è disturbato dalle bizzarrie di un visitatore, grande ammiratore del Conte Filippo d’Agliè. I due personaggi accettano di verificare insieme le tracce lasciate dai rispettivi “eroi” come testimoni antagonisti di due epoche complesse del castello. Fra di loro, una giovane donna interviene a correggere i pettegolezzi e i pregiudizi che travolgono le grandi figure femminili chiamate in causa dalla storia della residenza ducale.

Il 15, i Musei Reali di Torino diventano palcoscenico per un aperitivo musica, dalle ore 12, con il gruppo Le Fou Rire. Alle 15, andrà in scena la fiaba "Il Principe Canarino", con Claudio Dughera e Claudia Martore: esiliata dalla matrigna in un lontano castello, una principessa s’innamora, corrisposta, del figlio del re che caccia lì vicino. Una strega amica le fornisce un libro magico che trasforma il principe in canarino e il canarino in principe, a seconda di come vengano girate le pagine del libro.

Infine, la splendida Villa della Regina, domenica 22, accoglierà tra le sue vigne una visita teatralizzata con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Francesca Rava (ore 11 e 15). I visitatori saranno accompagnati, tramite personaggi curiosi, a metà tra passato e presente, a immaginare e a rivivere alcuni momenti di vita dei protagonisti che hanno popolato questo gioiello architettonico, incastonato nella prima collina torinese. L’incontro tra il principino e il figlio del vignaiolo, inoltre, permetterà di avvicinare e confrontare giochi e favole auliche e popolari.

La partecipazione a ogni spettacolo è gratuita, ma occorre pagare l’ingresso, laddove è previsto. Prenotazione obbligatoria: 011/19740280 - wwwcasateatroragazzi.it