Divani Chesterfield: ecco cosa li rende così unici

Il divano è quel luogo magico che accompagna tantissime delle nostre attività casalinghe, momenti di totale relax e persino eventi sociali: guardare la propria serie TV preferita mentre si mangia un gelato, sorseggiare un delizioso thè accompagnati da un romanzo avvincente, schiacciare un sonnellino veloce a metà giornata, fare una rapida pausa caffè tra una commissione e l’altra, così come una chiacchierata in piacevole compagnia. È un fondamentale elemento d’arredo che donerà carattere e stile al vostro appartamento.



I divani Chesterfield sono davvero unici nel loro genere. Promettono una qualità eccelsa, design raffinatamente ricercato e una gamma di colori che riuscirà ad accontentare anche l’arredatore più esigente! Potete trovarli nella sezione del sito Vamadivani.it e scegliere quello che più si addice alla vostra casa e ai vostri gusti personali.

Le loro caratteristiche

Partiamo dal loro singolare design: questa particolarità dei divani Chesterfield li rende perfetti in ambienti Shabby Chic, Bohemien e soprattutto classici. Questi prodotti dallo stile British Vintage, rendono al meglio il concetto di cura dei più minimi dettagli, donano impatto ed importanza visiva alla stanza che sono destinati ad arredare. Non a caso, il materiale più utilizzato per i modelli è la pelle pieno fiore: si tratta di pellame di primissima qualità, meno soggetta generalmente a lavorazioni particolari, per un risultato e un’estetica senz’altro più naturale e piacevole al tatto.

I divani Chesterfield possono adattarsi alla vostra casa senza problemi per due diversi motivi: il primo è che le misure possono essere concordate con i fornitori, così da renderle perfette per il vostro ambiente! Il secondo, invece, è la disponibilità di articoli dalla forma varia e strategica, come per esempio il Chesterfield ad angolo tondo o il Dormeuse, dallo schienale con misura discendente da un lato e ascendente dall’altro. Che siate mossi da necessità o estetica, troverete senza dubbio ciò che state cercando.



Altro punto forte sono i colori: dal classico marrone, abbiamo la possibilità di esplorare versioni più moderne e particolari dei divani, come l’argento, azzurro, verde, rosso e tanti altri. La scelta del colore è fondamentale per l’acquisto, avrà il ruolo di abbinare o spezzare l’intero complesso di arredamento.



Nel dettaglio, ogni divano Chesterfield ha le sue particolarità e il Chesterone ne è un esempio lampante: un divano in pelle, dalla forma standard ma particolarmente spazioso. Le sue misure, che sono rispettivamente 260 centimetri di larghezza, 70 di altezza, 106 di profondità e una seduta di 74, lo rendono non solo un vero colosso, un protagonista per l’arredamento della stanza, ma anche un’accogliente e comoda alternativa al letto in caso di necessità. Chesterone è a tre posti molto larghi ed è disponibile nei colori verde, bianco, bordeaux, un caldo marrone e un elegante grigio scuro.

Ancora nel pieno rispetto del vintage, un altro prodotto della gamma che vi renderà entusiasti è il Winchester. Profondo 90 cm e alto 78, ha una versione a due posti large, con 200 cm di larghezza, una a due posti standard di 175 ed infine una seduta a tre posti di 215. Questo divano presenta dettagli in ottone e si trova in versione marrone, in pelle, dallo stile antico e caldo o in velluto blu, regale e molto chic. La sua peculiarità è l’ampia apertura dei braccioli, che rende molto sinuosa la linea del divano.





In salotto come in camera da letto!

Lo stile e la versatilità dei divani Chesterfield permette di arredare dei salotti di piccole dimensioni, come grandi spazi. Tuttavia, divanetti e poltrone si prestano anche ad impreziosire grandi camere da letto che necessitano di una seduta accanto a un camino, ad esempio, oppure semplicemente uno spazio relax più intimo e riservato.