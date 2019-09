San Salvario si regala un weekend di benessere olistico, tra yoga, shiatsu e meditazione

Un’immersione nel mondo del benessere fisico e mentale a 360°, per riprendere senza traumi la routine dopo le ferie estive. Il 14 e 15 settembre la Casa del Quartiere di San Salvario diventa tempio di meditazione, relax e trattamenti olistici aperti a tutti e a offerta libera.

Si comincia alle 10 di sabato mattina con un incontro dedicato al tè e alla degustazione, a cura di Luca Campaniello. Nello stesso orario, Patrizia Matrella condurrà i presenti alla scoperta della danza sensibile e del movimento consapevole, mentre con Daniela Iapicca si vivranno i benefici dello Iyengar yoga e della meditazione Mindfulness.

Nel pomeriggio, il cortile di via Morgari 14 ospiterà la Om Chanting, tecnica spirituale di guarigione in gruppo, che promuove l’unità, calma la mente e purifica le persone e l’ambiente circostante. Dalle 14 alle 17, sarà possibile effettuare dei trattamenti specifici (su prenotazione) Shiatsu (dove viene contattata e stimolata l’energia vitale attraverso pressioni manuali lungo i percorsi energetici dei meridiani e nei singoli punti), Eos (un rivoluzionario metodo olo-quantistico) e di riequilibrio posturale. Dalle 15 alle 16 sarà poi possibile assistere a una dimostrazione di cromopuntura, per rafforzare le difese immunitarie di adulti e bambini, con Tiziana Trento. Dale 16.30, Marianna Misischi terrà una lezione sul metodo Feldenkrais e l’apprendimento sensomotorio, per ridurre lo sforzo e conoscere meglio noi stessi e le nostre possibilità. La giornata si concluderà con una sessione di danzaterapia e massaggio Do-in.

La domenica prevede uno speciale risveglio energetico con il pilates a colazione di Elena Paganini. Seguiranno Qi Gong e Yamuna Body Rolling, per favorire elasticità e tonicità del corpo. Dalle 11 alle 13, Sélva Creative Studio condurrà in cortile un interessante workshop sul micromondo del terrarium.

Il programma di "A casa tutto bene" è in fase di aggiornamento. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito della Casa del Quartiere: www.casadelquartiere.it/2019/08/19/a-casa-tutto-bene-weekend-del-benessere-alla-casa-del-quartiere-di-san-salvario/