A folle velocità con la refurtiva nello zaino: arrestate tre nomadi a Nichelino

Ieri pomeriggio, a Nichelino, è stata segnalata ai carabinieri la presenza di tre donne che scavalcano la recinzione di una villetta in via Cecchi. All’arrivo della pattuglia, però, le tre si sono date a una fuga spericolata per le vie del comune, fino a Moncalieri, a bordo di un’Audi di grossa cilindrata, intestata a un prestanome.

Durante la folle corsa, che non ha risparmiato sorpassi azzardati e strade prese in contromano, le tre hanno lanciato dall’auto uno zaino contenente tutta la refurtiva appena trafugata nell'abitazione. I carabinieri sono riusciti a recuperare lo zaino e bloccare la banda ai confini con Torino.