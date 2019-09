Detenuto in semilibertà evade dopo il lavoro, OSAPP: "Eccessivo buonismo nel carcere di Torino"

Un detenuto di 40 anni, italiano, recluso al carcere Lorusso e Cutugno per reati vari, tra cui furto e rapina con fine pena al 2021, non ha fatto rientro, la sera di giovedì 5 settembre, dal lavoro a cui era addetto in regime di semilibertà. Dopo 12 ore, è scattato per lui il reato di evasione.