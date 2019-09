Filiera in Fiera protagonista a Nichelino nei giorni della festa di San Matteo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Da giovedì fino a lunedì 23 settembre Nichelino celebra San Matteo, il suo santo patrono, con undici giorni di eventi, manifestazioni, cultura, spettacoli e sport, in grado di catturare l'attenzione non solo dei cittadini, ma di tutti i residenti nella zona sud di Torino.

Durante la fiera di San Matteo, organizzata come di consueto in piazza Polesani nel mondo, dal 12 al 15 settembre i produttori dell' Ass. “Stupinigi è …” presentano “Filiera in Fiera”. La terza edizione vedrà protagonisti prodotti di panificazione, verdure sott'olio, confetture di verdura, miele, farine, biscotti e gelato rigorosamente a chilometri zero, produzioni tipiche del territorio.

In più, giovedì 12 e domenica 15 dalle ore 19 ci sarà un laboratorio didattico di caseificazione per tutti coloro che sono interessati a saperne di più. Sabato 14, invece, dalle ore 16.30 laboratorio didattico sulla produzione del miele.