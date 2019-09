Tempo incerto su Torino e provincia, ma da domani torna il sereno

L’alta pressione tenderà ad estendersi dall’Atlantico verso l’Europa orientale mantenendo condizioni più stabili praticamente per tutta la settimana ad eccezione di martedì. Temperature ancora sotto la media fino a mercoledì, poi risaliranno per regalarci un periodo tardo estivo.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, martedì 10 settembre

Giornata piuttosto incerta. Un minimo depressionario intenso si porterà sul Mediterraneo occidentale, con la possibilità che lambisca le nostre regioni soprattutto in mattinata, portando piogge diffuse su cuneese e ponente ligure e marginalmente su torinese. Ma lo spostamento più a ovest degli ultimi aggiornamenti potrebbe portare solo ad una giornata un po’ grigia. Temperature in calo nuovamente nelle massime per l’arrivo di aria più fresca da nord e valori intorno 19°C. Minime in rialzo per via della copertura nuvolosa notturna, a generalmente intorno 10/12 °C. Venti deboli settentrionali.

Da mercoledì 11 settembre

Questo minimo si allontanerà verso il Nord Africa, lasciano spazio all’alta pressione che si estenderà su tutta Europa centrale riportando tempo stabile e temperature in linea con la norma per un periodo tipico da tarda estate.

