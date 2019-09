Settimo, grande affluenza per il Gran Falò del Gambero, che però non fa "previsioni" [FOTO e VIDEO]

E’ giunta anche quest’anno al termine la Festa Patronale di Settimo Torinese, con i festeggiamenti che si sono conclusi lunedì sera in iazza Freidano. A sancire il termine dell’evento è stato il tradizionale rito del Gran Falò del Gambero, che quest’anno ha inaspettatamente deciso di non esprimersi in maniera chiara sul futuro di Settimo, cadendo al centro della pira, leggermente più verso Chivasso. Secondo la tradizione antica, infatti, per auspicare un futuro buono alla città, di cui è simbolo folklorico, sarebbe dovuto cadere proprio verso Chivasso. Il presagio, dunque, è quello di un anno così così, né propizio, né nefasto, ma tendente al buono, come ha affermato il Centro di Studi Settimesi, rappresentato dal Presidente Franco Ferraresi, nel messaggio di ringraziamento finale. In molti sono accorsi ad assistere allo spettacolo, tra cui la sindaca Elena Piastra, il vicesindaco Giancarlo Brino, e il presidente del consiglio comunale Carmela Vizzari, che hanno contribuito ad accendere il fuoco insieme ai rappresentanti delle borgate di Fornacino, Mezzi Po e Paradiso.





Nel discorso iniziale, inoltre, è intervenuta anche Paola Bolognino, presidente dell’Associazione Pro Loco cittadina che ha ringraziato le tantissime persone che hanno preso parte alle serate di festa, ai concerti, e alle iniziative volte a celebrare il sessantunesimo anniversario di Settimo Torinese.

La serata, infine, si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico a cura degli Operatori del Tempo Libero, con i fuochi d’artificio che hanno animato il cielo, intrattenendo centinaia di spettatori.