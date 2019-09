ManitalIdea Ivrea, Frediani (M5S): "Continuiamo a tenere alta l'attenzione"

"Oggi abbiamo portato in Consiglio regionale il caso ManitalIdea", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliera regionale del M5S Piemonte. "Questa azienda di servizi, con sede ad Ivrea e filiali in tutta Italia, è responsabile da mesi di pesanti ritardi nel pagamento degli stipendi a centinaia di lavoratori".

"Una situazione dovuta ai crediti non riscossi nei confronti della Pubblica amministrazione (principalmente Ministero dell'Istruzione) che ammontano a circa 17 milioni die euro. Nella nostra regione sono circa 150 le persone in difficoltà, in larga parte donne la cui unica fonte di reddito è un esiguo stipendio di 400-700 euro".

"In seguito alla nostra interrogazione la Giunta ha informato che Manitalidea ha pagato al 5 settembre solo la mensilità di giugno 2019 e restano da saldare ancora luglio, agosto e la 14esima mensilità. Da parte della Giunta Regione è stata manifestata l'intenzione a continuare a seguire la vicenda in tutte le sedi per salvaguardare tutti i posti di lavoro".

"Continueremo a tenere alta l'attenzione sul caso Manitalidea. In questa vicenda gli enti pubblici hanno un ruolo di primo piano, si rende necessario quindi un impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti per raggiungere un obiettivo importante: garantire gli stipendi e l’occupazione ai mille lavoratori Manital", ha concluso la Frediani.