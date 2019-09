"Aristopulci" al Castello di Pralormo

Domenica 29 settembre 2019 dalle 10 alle 18 nella cornice storica del Castello di Pralormo si svolge, ad ingresso gratuito, la prima edizione di un mercatino tematico dedicato alla vendita di oggetti provenienti da antiche dimore per dare nuova vita, attraverso il concetto di recupero e riutilizzo, ad oggetti dimenticati in soffitte, solai e cantine. Cosa c’è infatti di più intrigante del poter curiosare nelle case e negli armadi degli altri per scoprire dipinti, giocattoli, fotografie, giornali, marchingegni, porcellane, abiti e piccoli mobili? Oggetti tramandati di generazione in generazione, ma oggi non più utilizzati, sono così rispolverati ed esposti per suscitare l’interesse dei più curiosi e, magari, trovare una nuova casa.

Un’occasione imperdibile e unica per appassionati collezionisti, e non, di trovare pezzi originali e interessanti, ma anche per chi desidera proporre in vendita oggetti custoditi da secoli nelle proprie dimore. Tra le curiosità esposte e in vendita anche antichi abiti del Settecento dai meravigliosi e raffinati ricami che fuoriescono da grandi bauli, bellissime scarpette da tango, stampe e manifesti pubblicitari, battipanni in giunco curvato, antichi ferri da stiro che si scaldavano con la carbonella, stampi per tessuti e molto altro.