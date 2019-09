Carignano si prepara ad ospitare la 28esima Sagra del Ciapinabò

A ritmo incessante la Sagra regionale del Ciapinabò di Carignano si avvicina a compiere il trentennale.

Quella che andrà in scena quest'anno dall'11 al 13 ottobre è infatti la 28esima edizione organizzata dal Comitato Manifestazioni Carignano, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale: un evento che anno dopo anno incrementa in maniera esponenziale e sorprendente il numero di visitatori, ma che soprattutto si rinnova costantemente pur rimanendo nel solco sacro della tradizione paesana.

Per tre giorni le diverse piazze della cittadina piemontese saranno il teatro di una manifestazione che vede ovviamente come fulcro il topinambur, un tubero molto semplice che è stato riscoperto in tutte le sue proprietà organolettiche curative e valenze culinarie.

Quella di Carignano è l'unica Sagra Italiana del Ciapinabò, che ormai ha raggiunto un livello nazionale: inserita nell'“Atlante dei Prodotti Tipici Regionali” e nel “Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino”, oggetto di studi e progetti da parte di Slow Food.

Come detto il cuore pulsante della Sagra sono storicamente le piazze: Carlo Alberto e San Giovanni con le degustazioni e i diversi piatti, dall'aperitivo al gelato, rigorosamente a base di Ciapinabò; piazza Liberazione con l”'Isola del Gusto” e le specialità dei diversi Street Food della regione. La verace tradizione contadina prosegue in piazza Savoia con la XVI edizione della “Mostra locale Bovini Razza Frisona”, con sfilate dei bovini giovani e gare di allevatori, e nel pomeriggio della domenica l'emozionante spettacolo della Transumanza da via Umberto I° sino alla Quadronda, a cura dei Fratelli Perotti. Inoltre sotto i portici di via Savoia e in via Villastellone, artigiani e creativi provenienti da tutto il Piemonte esporranno i manufatti del loro lavoro.

Fra le principali novità di quest'anno si comincia alla grande venerdì 11 ottobre dalle ore 19.30 alle 21 con una degustazione gratuita di bagna cauda con ciapinabò in piazza Carlo Alberto e sino alla domenica sera nell'Area Lounge del Ciapinabò, Radio Veronica One e la musica dello storico dj torinese Sergio Flash terrà compagnia al pubblico.

E attenzione alla variante del ciafrit, il delizioso e sfizioso snack con il ciapinabò fritto, che quest'anno diventerà anche...ciokfrit!

Info e prenotazioni: Comitato Manifestazioni Carignano 3346885244

www.comune.carignano.to.it

comitatomanifestazio@libero.it

pagina facebook: Sagra del Ciapinabò