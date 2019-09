Ha aperto il nuovo McDonald’s di Settimo Torinese: 42 i nuovi posti di lavoro

Nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 17.00, si è tenuta l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s di Settimo Torinese, celebre fast food americano che ha offerto 42 nuovi posti di lavoro. In molti sono accorsi a vedere il nuovo locale, situato in Via Torino 49, dotato di 214 posti a sedere tra interno ed esterno, chioschi digitali self-service dai quali sarà possibile ordinare e personalizzare alcune ricette modificando la quantità e il tipo di ingredienti. Inoltre, sarà possibile ricevere il proprio ordine direttamente al tavolo dal personale McDonald’s.

Presente anche un’area giochi esterna per i bambini, oltre al tecno-intrattenimento interno rappresentato dai giochi digitali presenti in più parti del locale. Non poteva mancare la corsia del McDrive, il quale consente ai clienti di ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto in maniera comoda e veloce. Presente anche il confortevole spazio del McCafé, ideale per una colazione o una pausa, il quale offre la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno come muffin e donuts.