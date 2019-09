La nuova graphic novel di Pasquale Ruju, Andrea Cavaletto e Rossano Piccioni arriva al Circolo dei lettori

Una favola bucolica si trasforma in tragedia e, ispirandosi a fatti reali, getta luce sul fenomeno inquietante della deriva neonazista che oggi minaccia l’Europa. Nuvole nere (Feltrinelli Comics) è una graphic novel di Pasquale Ruju, Andrea Cavaletto e Rossano Piccioni che racconta l’incubo dell’odio nazista che ritorna. Al Circolo dei lettori giovedì 19 settembre, alle ore 21.

I Garver vivono a Wolkendorf, piccolo paese immerso nella campagna tedesca. Bernhard, vedovo, si è rifatto una vita con Nadia, pittrice di origini algerine. Insieme, cercano di crescere in armonia i rispettivi figli, Dennis e Jasmine, entrambi adolescenti. La serenità della famiglia comincia a incrinarsi quando alcune case del paese vengono acquistate da simpatizzanti di un nuovo movimento econazista, i Völkischen. L’ombra di una nube minacciosa incombe su Wolkendorf e sui Garver. Un assedio progressivo, un contagio che mina anche il fragile equilibrio interno della famiglia. Man mano che i vecchi residenti abbandonano il villaggio, l’inquietudine dei Garver si tramuta in paura. Sono rimasti ormai soli. Solo loro e i Völkischen. Berhnard non vuole lasciare il paese a cui è legato, vuole proteggere la sua terra e la sua famiglia, ma la sua ostinazione potrebbe portare a drammatiche conseguenze.

Pasquale Ruju ha lavorato in teatro, cinema, radio, tv e nel doppiaggio. Dal 1994 ha scritto oltre centoventi storie per albi della Sergio Bonelli Editore, tra cui Dylan Dog, Tex, Nathan Never, Dampyr e Martin Mystère, ed è autore delle miniserie Demian, Cassidy e Hellnoir. Ha pubblicato romanzi per le Edizioni e/o, fra cui Stagione di cenere (2018).

Rossano Piccioni, art director e storyboarder, ha fondato le Edizioni Inkiostro e, con Stefano Fantelli, il brand di successo The Cannibal Family, fumetto cult che si è imposto all’attenzione di pubblico e critica. Ha creato la scuola di fumetto Inkiostro, per promuovere gli artisti esordienti in collaborazione con la sua casa editrice. Disegna per la Codice Edizioni, su testi dell’astrofisico Amedeo Balbi, Cosmicomic.

Andrea Cavaletto, creativo, illustratore e sceneggiatore, collabora con vari editori e produttori cinematografici italiani e stranieri. Per Bonelli ha scritto numerose storie di Dylan Dog, firmando anche sceneggiature per Martin Mystère, Zagor e Tex. È il creatore della serie horror psicologica Paranoid Boyd per Edizioni Inkiostro. Ha realizzato la sceneggiatura del cult horror movie cileno Hidden in the woods da cui è stato tratto un remake Usa. È docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino.