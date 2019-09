Le cinque rose di Jennifer sul palco del teatro Bellarte

Nell’ambito del Progetto ‘Bargigli e Pregiudizi’ 2019, domenica 15 settembre alle 17 e alle 21 al Teatro Bellarte, in via Bellardi 116 a Torino andrà in scena l’opera teatrale “Le Cinque Rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, con Antonio Cranco (Jennifer) e Gabriele Valente (Anna). Adattamento e Regia di Roberto Briatta. Artisti associati Paolo Trenta.

“Le cinque rose di Jennifer” è un'opera teatrale scritta sia in napoletano sia in italiano dal commediografo napoletano di Annibale Ruccello.

Rappresentata per la prima volta nel 1980, è l'opera d'esordio dell'allora ventiquattrenne autore. Nella prima rappresentazione, fu lo stesso Ruccello a interpretare il ruolo della protagonista.

Anni '70. "Jennifer" è un travestito malinconico, sensibile e romantico che vive in un monolocale a Napoli. Non sembra preoccupato dal serial killer che sta mietendo vittime nel suo quartiere.

Sta aspettando una telefonata da Franco, un ingegnere di Genova attualmente a Milano per lavoro, con cui ha intrapreso una relazione tempo prima; nell'attesa continua a dedicargli “ Se Perdo te" di Patty Pravo alla radio.

Purtroppo è ben difficile capire quando (e se) Franco chiamerà: il telefono di Jennifer, per un disguido telefonico, sembra infatti intercettare tutte le chiamate del quartiere.

Proprio per questo motivo a casa sua arriva "Anna", un altro travestito che vive nel suo quartiere: ha messo un annuncio sul giornale, e aspetta una telefonata al riguardo. Nel frattempo le due parlano un po' di sé stesse: Jennifer parla un po' della sua famiglia e di Franco, Anna delle disgrazie che ha avuto nella sua vita (motivo per cui, in seguito, è diventata una testimone di Geova), e del rapporto speciale che ha con la sua gattina, Rosinella. Una telefonata arriva, ma Jennifer liquida l'interlocutore senza troppi problemi... salvo poi chiedersi se quella chiamata in realtà fosse per Anna, che frustrata, se ne va.

L'attesa continua: Jennifer nel frattempo riceve una telefonata dall'amica Janice, e altre telefonate da utenti che hanno sbagliato numero. L'uomo comincia a perdere speranze. All'improvviso, arriva Anna, disperata: il maniaco ha ucciso la sua adorata Rosinella. Il travestito, in preda a una crisi nervosa, accusa Jennifer di aver ucciso la gatta e poi cerca di suicidarsi, per la disperazione. Jennifer la ferma e la consola, ma appena Anna le chiede se può rimanere a dormire, Jennifer, che spera ancora nell'arrivo di Franco, la butta fuori senza tanti complimenti.

Ancora una telefonata: sembra essere finalmente Franco... ma invece è l'abituale scocciatore che ha già telefonato più volte e che si diverte a farle brutti scherzi. Jennifer, disperata, si sente presa in giro, non ne può davvero più: rimasta al buio, prende in mano le cinque rose che si trovano nel vaso sul tavolo, afferra una rivoltella e si spara in bocca.