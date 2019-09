Conte bis, la Castelli confermata vice-ministro alle Finanze, Giorgis sottosegretario alla Giustizia. Appendino: "Ancora più Piemonte nel governo" [VIDEO]

La torinese Laura Castelli confermata vice-ministro all'Economia nel Conte bis. Nonostante i giudizi spesso negativi - sia sul suo operato che sulle sue prese di posizione, su tutte l'apertura verso la Torino-Lione - da parte dell'opposizione e dei colleghi del M5S, Castelli affiancherà il nuovo Ministro alle Finanze Roberto Gualtieri.

La biellese Lucia Azzolina è invece stata nominata sottosegretario all'Istruzione. Per i grillini si tratta di due nuove new entry che nell'esecutivo giallorosso, dopo Paola Pisano Ministro per l'innovazione e Fabiana Dadone Ministro della Pubblica Amministrazione.

Parziale "risarcimento" per il Pd torinese, con la nomina di Andrea Giorgis a Sottosegretario alla Giustizia. I Dem regionali, prima della formazione del Conte-bis, avevano scritto una lettera al Segretario Nicola Zingaretti e agli altri vertici nazionali. Nella missiva Furia e Canalis auspicavano che nel nuovo esecutivo ci fosse una rappresentanza PD per il Piemonte e il nord. Una richiesta caduta nel vuoto, almeno sino ad oggi, con la nomina di Giorgis a Sottosegretario.

Nuovi ingressi che la sindaca Chiara Appendino commenta in maniera positiva, parlando di "ancora più Piemonte" nel governo. “Laura Castelli - aggiunge la prima cittadina - ha già aiutato Torino nello scorso governo: è stata protagonista sia per la Atp Finals, che per l'area di crisi complessa e sul così detto "SalvaRoma", con i cui risparmi si finanzieranno enti in difficoltà tra cui anche Torino". "Sono certa che Laura porterà avanti i progetti e sarà vicina alla nostra città", ha concluso Appendino.