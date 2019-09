Montaruli-Marrone (FdI): Domani in città arriva "Al lavoro per Torino. Sfida alle stelle aspettando Atreju"

"Al Lavoro per Torino, sfida alle stelle aspettando Atreju". Fratelli d'Italia lancia per domani, sabato 14 settembre, la sua festa torinese preludio della festa nazionale "Atreju" prevista per fine mese. Si terrà in via Spalato 49/f dalle ore 14.30 alle 20.

"Abbiamo scelto come location una ex fabbrica - spiega la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli - per ricordare che Torino deve riconvertirsi all’insegna del lavoro. Il centro destra può dare un’alternativa alla città. Noi scendiamo in campo a partire da questo momento di confronto con altre forze politiche, mondo produttivo, culturale, associativo senza bandiere di partito ma con tutte le nostre idee e i nostri contenuti”. "La festa - ha proseguito il capogruppo di Fdi in Regione Piemonte Maurizio Marrone - e’ una sfida per dare un futuro alla città, veicolare la nostra visione, convinti che i torinesi spaesati dai recenti inciuci giallorossi possano ritrovarsi nelle proposte che emergeranno il 14 settembre".