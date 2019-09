Multe e sanzioni a Porta Palazzo per ambulanti nordafricani risultati irregolari

Oggi, sabato 14 settembre, Agenti della Polizia Municipale del Comando Porta Palazzo, coadiuvati da altro personale del Corpo, hanno effettuato attività di contrasto abusivismo commerciale sulla piazza della Repubblica e nelle adiacenze.

In corso Regina Margherita 121 hanno sequestrato amministrativamente prodotti preconfezionati, quali spezie varie, semi e creme per il corpo ad una cittadina nigeriana, mentre in piazza della Repubblica, sul plateatico del settore ortofrutticolo, identica sorte è toccata ad un’altra cittadina nigeriana che vendeva in forma itinerante la stessa tipologia di merci e ad un cittadino marocchino che vendeva menta e prezzemolo con un improvvisato banchetto fatto di cassette vuote.

Tutti sono stati sanzionati con un verbale di 5.164 euro caduno, mentre il marocchino, risultando privo di documenti, è stato accompagnato presso il Comando di via Bologna 74 per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ai fini della sua identificazione: a carico dello stesso è risultata pendente una notifica da parte del Questore di Torino e per questo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura.

Durante altri controlli all’interno del settore mercerie sono state rinvenute oltre 500 tutine da neonato, tutte prive di qualsiasi etichettatura riportante le caratteristiche del prodotto; all’ambulante, munito di regolare autorizzazione che le deteneva, è stata sequestrata la merce ed elevata una sanzione pari a 1.666,67 euro.