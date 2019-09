Vandalizzati i giardini di via Palma di Cesnola: danni ai giochi per bambini disabili

Nuovo atto vandalico, nella notte di giovedì, all'interno dei giardini compresi tra via Palma di Cesnola e via Carolina Invernizio. A farne le spese, alcune strutture nell'area giochi, accessibili ai disabili, e una per il fitness, ora transennate per impedirne l'utilizzo.

Inaugurata nel 2015 sul terreno ex Comau, l'area verde comprende attrezzature sportive per gli adulti e una zona ristoro con tavoli fissi, protetta da tettoie frangisole in legno. Lunghi viali pedonali alberati, illuminati di sera con lampade a led, conducono ai giochi per i bambini, con diverse panchine, archetti portabici e cestini portarifiuti. L’intervento di riqualificazione era stato realizzato da Esselunga a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Torino.

Negli anni sono stati frequenti gli episodi di vandalismo, specie al calar del sole, quando il giardino è meno frequentato e il supermercato di corso Traiano resta chiuso.

"Questo continuo agire - commenta il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano in un accorato post su Facebook -, ha comportato in tre anni interventi di riparazione e sostituzione di attrezzature da parte del nostro ufficio tecnico, per decine di migliaia di euro. A nulla finora sono valse le puntuali e continue segnalazioni di richieste di intervento da parte della polizia municipale, a cui rinnovo l'invito ad una maggiore presenza, soprattutto nelle ore notturne".