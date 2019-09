Arrestato il No Tav Abbà, deve scontare una condanna di 12 mesi

Doveva scontare un residuo di pena di un anno (in semilibertà), per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2009, per questo ieri si è visto notificare l'ordine d esecuzione da parte dei carabinieri.

Ancora problemi con la giustizia per Luca Abbà, uno dei più noti attivisti No Tav, che nel 2012 fu protagonista di un episodio che mise a rischio la sua vita: durante una protesta al cantiere di Chiomonte, l'uomo si era arrampicato su un traliccio dell'alta tensione per protestare ed era rimasto folgorato. Trascorse alcuni giorni in condizioni gravissime, prima di riprendersi.

Il suo difensore aveva chiesto la messa in prova ai servizi sociali o in alternativa gli arresti domiciliari per il fatto risalente a dieci anni fa. Ma la richiesta non è stata accolta e Abbà è stato nuovamente arrestato.