Arriva anche a Torino il tour “Fermata Alzheimer” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle demenze che colpiscono solo in Italia 1 milione e 200 mila persone e 50 milioni nel mondo.

A Torino l’appuntamento è per mercoledì 18 settembre in via Roma: visori multimediali per “vivere l’Alzheimer per 10 minuti” e personale specializzato per consigli su come comportarsi con i malati di Alzheimer.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Torino e in collaborazione con Alzheimer Piemonte, AMA - Associazione Malati di Alzheimer e CAAP - Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemontesi.