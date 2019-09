Nichelino, proseguono gli spettacoli e gli eventi musicali in occasione della Festa di San Matteo

Dopo il grande successo di San Matteo Young, che il 12 settembre ha acceso la prima serata di San Matteo, a Nichelino proseguono gli eventi musicali legati alla festa patronale.

Oggi, lunedì 16, alle ore 20.30 sono in programma i Balli Latini, un evento organizzato dal Comitato Quartiere Boschetto; poi, alle ore 22, appuntamento con Old Wild West Dance and Music (Ass. Old Wild West). Domani, martedì 17 settembre, alle ore 21 sarà grande protagonista l'Orchestra Mirko Casadei, un classico intramontabile delle orchestre di liscio. Mercoledì 18, alle 21, "Musica e parole di pace", evento organizzato dal Tavolo Nichelino - Osiamo la Pace.

Giovedì 19, alle 20.45, Concerto Coro alpino (ANA - Sezione di Nichelino), mentre alle 22 ecco Ladies for music (Banda Musicale Civica "G. Puccini)", con la presentazione del nuovo gruppo musicale al femminile. Venerdì 20, con appuntamento alle 20, Piccolo spazio Pubblicità (ASD Dance Together), mentre alle 21.30 ci sarà lo spettacolo di danza Frasi d'autore, organizzato dall'Ass. Lineainmovimento.

Domenica 22 ci sarà il momento clou, con l'attesissimo concerto di Mietta, mentre lunedì 23, alle 21 sono in programma i Balli di gruppo (comitato di gestione del Centro d'Incontro N. Grosa), seguiti alle 21.30 da Le stagioni di Mabon, spettacolo di danza curato dall'Associazione Clan Mabon.