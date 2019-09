Riparte questa sera la stagione autunnale della Cascina Roccafranca

La Fondazione Cascina Roccafranca, dopo la breve pausa estiva, riprende e avvia le attività del nuovo anno sociale.

Si riparte con la rassegna “Autunno in Cascina” che si svolgerà dal 16 settembre al 20 ottobre 2019: feste, animazioni, spettacoli teatrali, concerti, cinema, incontri.

Ricominciano a settembre anche tutte le attività e i programmi della Cascina, i corsi e laboratori, le proposte di volontariato, le iniziative per le famiglie e i bambini, e molto altro ancora.

Un programma realizzato in collaborazione con il Comune di Torino e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono ad ingresso libero. Ecco il programma:

SETTEMBRE

Lunedì 16 ore 21

Balli Country

Associazione Old Wild West





Mercoledì 18 ore 21

Danze tradizionali e popolari e musica dal vivo con le Dilune

Gruppo Folk in Cascina





Sabato 21

(E)motion Belly Day. Un altro sguardo sulla danza orientale

ore 15-18 Lezioni aperte ed approfondimenti

ore 21 Spettacolo di danza orientale

Associazione Artemide





Domenica 22 ore 21

"Green Book" di P. Farrelly

Proiezione del film a cura di Roccafranca Film





Lunedì 23 ore 21

Balli Country

Associazione Old Wild West





Mercoledì 25 ore 21

Danze tradizionali e popolari e musica dal vivo con i Balstràn

Gruppo Folk in Cascina





Giovedì 26 ore 21

"120 battiti al minuto" di R.Cappello

Proiezione del film a cura dell’ Ass. Museo Nazionale del Cinema





Venerdì 27 ore 21

Roccafrank Swingers

Concerto di musica jazz e swing





Sabato 28

DonaXCascina

Festa di presentazione della raccolta fondi DonaXCascina per il rinnovo degli spazi comuni di Cascina Roccafranca

ore 19 Cena

ore 19 Animazione a cura dell’ Ass. ColoriQuadri

ore 21 Concerto orchestra AlvaMod a cura dell’ Ass. Musicare





OTTOBRE

Mercoledì 2 ore 21

Gran ballo d’inverno - Danze tradizionali e popolari e musica dal vivo con il Laboratorio Folk

Gruppo Folk in Cascina





Giovedì 3 ore 21

Seri e Faceti

Spettacolo teatrale con la Compagnia dei Saltapasti





Venerdì 4 ore 19

Viaggio in Bangladesh

Proiezione del documentario “Bangladesh and Piedmont: Together towards Sdg’s” di L.Schilirò

a cura di Ashar Gan Onlus





Giovedì 10 ore 21

Aurore Boreali

Con Giancarlo Forno

A cura dell'Angolo dell'avventura di Torino





Giovedì 17

ore 15.30 Aspettando Ginnasticaffè

Gruppo Animatori Terza Età e Associazione Io non fumo e tu?

ore 21 Stinghetestanghete

Spettacolo teatrale della Scuola Teatrale Teatranza Artedrama





Venerdì 18 ore 20.45

Viaggiatori in Poltrona

Serata inaugurale 2019-20 a cura dell’Ass. Sportidea Caleidos





Domenica 20 ore 21

"Un giorno per caso" di M. Hoffman

Proiezione del film a cura di Roccafranca Film





INFO

Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - 10137 Torino - tel. 011.01136250