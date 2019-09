Politica |

L’assessore Poggio in visita alla Venaria Reale: "Fiore all'occhiello del Piemonte"

Ricevuta da Paola Zini e Guido Curto, ha potuto visitare la Reggia e parte dei Giardini

Nel corso della giornata odierna, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio, accompagnata dal consigliere Andrea Cerutti e da alcuni funzionari regionali, ha compiuto una visita dettagliata al complesso della Venaria Reale. Ricevuta da Paola Zini e Guido Curto, Presidente e Direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ha potuto visitare la Reggia e parte dei Giardini, accompagnata anche dal Commissario prefettizio del Comune di Venaria Laura Ferraris e dal Presidente del Parco La Mandria Luigi Chiappero. Si è intrattenuta poi presso il vicino Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, accolta dal Presidente Stefano Trucco e dal Segretario Generale Elisa Rosso. Durante il sopralluogo si è anche parlato del Parco della Mandria, dove è presente l’omonimo Castello con gli Appartamenti Reali, in gestione diretta del Consorzio. La lunga visita si è svolta in un clima molto positivo che ha consentito una conoscenza completa del complesso e delle attività che si svolgono e che sono di prossima programmazione. L’Assessore Vittoria Poggio ha dichiarato: «Venaria è una realtà in grande fermento, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione. Una straordinaria dimora storica, che negli anni si è affermata a livello europeo come una eccellenza anche nel campo del restauro. La visita mi ha permesso, ancora di più, di rendermi conto in prima persona di questa realtà straordinaria, che come Assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio non posso che apprezzare e sostenere”. La Presidente Paola Zini ha commentato: «E’ stata un’occasione importante alla quale tenevamo molto: la Regione Piemonte con il suo Assessore rappresentano infatti uno dei pilastri fondamentali del nostro Consorzio. Questo primo momento di conoscenza è stato davvero utile per uno scambio di idee e ipotesi di lavoro anche per le prossime iniziative». Ha aggiunto il Direttore Guido Curto: «L’Assessore Vittoria Poggio ha voluto onorarci della sua visita dedicando quasi l’intera giornata alla conoscenza della Reggia, dei Giardini e del vicino Parco La Mandria. Siamo convinti che il complesso della Venaria rappresenti un polo d’eccellenza culturale e insieme un’attrazione turistica fondamentale per tutto il territorio, con anche risvolti e ricadute economiche notevoli che senz’altro la Regione Piemonte saprà valorizzare ulteriormente, anche nella prospettiva della “messa in rete” con il resto del nostro patrimonio».

Comunicato stampa