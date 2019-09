Promozione della Salute, Asl TO5 in piazza il 22 settembre

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl TO5 nel suo settore per la Promozione e l’Epidemiologia, di cui è referente Elena Gelormino, partecipa alla Giornata della mobilità sostenibile che si terrà domenica 22 settembre dalle 14 alle 19.

L’iniziativa promossa dal Comune di Chieri ha l’intento di sensibilizzare i cittadini sugli effetti positivi dell’attività fisica e del movimento sulla salute. In particolare, il personale dell’Asl TO5 che parteciperà all’evento, accoglierà i cittadini nel proprio spazio in piazza Cavour per illustrare le attività dei Gruppi di Cammino e dell’Attività Fisica Adattata (AFA).

Nel corso del pomeriggio verrà anche distribuito materiale informativo e verrà promossa l’iniziativa dell’Asl del prossimo 11 ottobre per la “Giornata nazionale su sovrappeso e salute”.