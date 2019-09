Incidente mortale di corso Unione Sovietica: si presenta ai vigili urbani il passeggero della moto

Si è presentato nella serata di ieri, lunedì 16 settembre, al Comando della Polizia Municipale Torino in via Bologna 74, il passeggero che stava viaggiando sulla motocicletta coinvolta nell'incidente mortale di domenica 15 settembre, in corso Unione Sovietica all'angolo con via De Cristoforis e in cui ha perso la vita Mattia Attademo, di 24 anni.

Si tratta di un giovane 22enne, amico della vittima, che, quasi senza lesioni, dopo l'incidente ha girovagato sotto shock per poi fare rientro alla propria abitazione. E' stato ascoltato in merito all'accaduto dagli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino.