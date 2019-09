Valdocco, rimandato lo sfratto di una famiglia di tre persone

Storie da un quartiere che, oggi più che mai, fa sentire il proprio bisogno di attenzione: è stato rimandato (per la quinta volta, ndr) al prossimo 28 novembre lo sfratto esecutivo di una famiglia composta da mamma, papà e figlia di sette anni residenti nel quartiere Valdocco. Decisiva una chiamata in extremis dell'ufficiale giudiziario, dopo che i tre avevano ricevuto l'immediata solidarietà del collettivo Prendocasa e delle vicinissime Famiglie dello Spazio Popolare Neruda, diretti protagonisti di un presidio fin dalle prime ore dell'alba di questa mattina.

A raccontare la vicenda che lo riguarda è direttamente il papà A. (che preferisce restare anonimo), accompagnato da un amico e dagli attivisti: “Per il nostro appartamento – spiega - di 30 metri quadrati, con il bagno esterno, senza doccia e in condizioni igieniche non adeguate, pagavamo 350 euro al mese, che salivano a 450 nei mesi invernali. Dopo aver richiesto i necessari e dovuti interventi di manutenzione, abbiamo scoperto che al catasto risultava essere di 71 metri quadrati: il proprietario aveva creato due alloggi più piccoli con una parete di cartongesso, conteggiando le spese condominiali e i consumi in base alla dimensione complessiva, caricandoli poi sui due affittuari. Dopo aver richiesto, invano, i lavori e la regolarizzazione del contratto siamo stati sfrattati”.

Nonostante A. sia regolarmente entrato nel programma cittadino per l'emergenza abitativa, al momento non è stata trovata una soluzione soddisfacente e decorosa: “I tecnici del Comune – prosegue - hanno valutato in 200 euro mensili il giusto canone di affitto per quell'appartamento, cifra comunque esagerata rispetto a quanto pagato in più nei tre anni precedenti; mia moglie si è anche ammalata a causa della muffa presente lì. Una delle proposte è stata quella di trasferirci temporaneamente in un albergo, ma la mia famiglia necessita di una posto dove poter vivere, visto che i tempi previsti per una casa popolare sono lunghissimi”.

Nel frattempo, da Prendocasa fanno sapere di non avere nessuna intenzione di indietreggiare: “Noi – scrivono sulla loro pagina Facebook - non molliamo: il Comune di Torino perde tempo, noi gli rimaniamo col fiato sul collo fino ad una soluzione”.