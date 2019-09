Per ridurre le code all'Anagrafe Centrale di Torino arrivano i totem e gli "steward". La novità è stata annunciata questa mattina dagli uffici comunali, durante una commissione di approfondimento sui problemi legati al rilascio delle carte di identità elettroniche.

Entro il 30 settembre, in via della Consolata 23, verranno attivati tre totem tramite i quali i cittadini potranno stampare lo stato di famiglia, il certificato di nascita, quello di residenza e altri documenti emessi dagli uffici anagrafici. Un'operazione che potrà essere fatta con l'aiuto di addetti, opportunamente formati per fornire assistenza.