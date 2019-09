Non solo grandi e piccini: anche il fotovoltaico ha bisogno del suo "medico"

Dieci anni fa, a Torino, un gruppo di giovani ideò un progetto d’impresa e costituì una cooperativa, Etica nel sole, con la finalità di occuparsi principalmente di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.





In quel momento era una sfida non facile, superata a pieni voti, e che nel tempo ha dato vita ad altri servizi, anch’essi rivolti agli imprenditori e alle comunità locali, tra i quali la coibentazione degli edifici, i sistemi di riscaldamento ad alta efficienza, e molto altro. Attualmente sono tredici i soci della cooperativa, e una ventina i dipendenti. La diversificazione dei servizi ha tenuto conto dell’evoluzione della tecnologia e dei nuovi bisogni emergenti.





“Siamo diventati anche medici in prima linea - spiega Davide Curci, presidente di Etica nel sole - infatti tra le nostre attività vi è quella del monitoraggio e controllo a distanza di 120 impianti dislocati nel nord e centro Italia. In caso di urgenza o necessità garantiamo un pronto intervento entro le 24 ore”.





La professionalità e il continuo aggiornamento sono le caratteristiche distintive dell’azienda “ma ci teniamo a sottolineare – continua il presidente – che il nostro primo movente è da sempre la passione per l’ambiente e per la promozione dell’energia pulita”.





Il 20 settembre, alle 18, si terrà un evento culturale che racconta la storia di Etica nel sole, con alcune testimonianze importanti, e, in conclusione, uno spettacolo teatrale e formativo sui temi ambientali, cari all’impresa e che ne motivano l’azione.





Saranno illustrati alcuni dati, anche macroeconomici, per comprendere la forza e le potenzialità di sviluppo di questo comparto in Italia. Saranno descritti alcuni progetti: lo stesso impianto della sede del Sermig, presso la quale si terrà l’evento, è un progetto firmato Etica nel sole in collaborazione con Banca Etica.