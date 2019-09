A Torino motociclisti in abiti da gentlemen per raccogliere fondi contro il tumore alla prostata e i suicidi [FOTO]

Centinaia di motociclisti vestiti con abiti da gentlemen, a bordo di moto cafè racer, classiche e storiche si riuniranno domenica 29 settembre a Torino per una buona causa: raccogliere fondi a favore della salute maschile, in particolare per la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio.

Il Distinguished Gentleman’s Ride è nata nel 2012 in Australia, da un’idea di Mark Hawwa, con lo scopo di scardinare lo stereotipo del motociclista rumoroso e fuorilegge. Visto il successo della prima edizione, il fondatore ha deciso di fare una partnership con la no profit Movember.

Il DGR raccoglie oggi fondi per la ricerca contro il tumore della prostata, che ogni anno in Italia fa registrare circa 35.000 nuove diagnosi, e per la prevenzione del suicidio (3 suicidi su 4 nel mondo riguardano gli uomini).

La manifestazione prevede la partecipazione di centauri abbigliati con monocolo, baffi rifilati alla moda, abiti di seta, camicie e capi su misura, a bordo di motociclette Cafe' Racer, Bobber, Classic, Tracker, Scrambler, Old School Chopper, Modern Classic, Sidecar, Classic Scooter, Brat Styled.

La partecipazione alla Distinguished Gentleman’s Ride è gratuita (ma la registrazione è obbligatoria) e i motociclisti sono invitati a fare una donazione per la causa. Nella scorsa edizione sono stati raccolti a livello mondiale oltre 6 milioni di dollari.