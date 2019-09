Luciana Littizzetto ospite dello stabilimento Amazon di Torrazza. Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, nell'ambito dell'iniziativa benefica "Amazon Goes Gold", il colosso dell'e-commerce più famoso a livello mondiali ha ospitato CasaOz, onlus torinese che accoglie e sostiene bambini che affrontano la malattia, e le loro famiglie. Alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi e di Luciana Littizzetto, da anni volto delle campagne a sostegno della onlus, i membri del comitato locale Amazon nella Comunità, composto da 15 dipendenti, hanno consegnato in dono alla presidente Enrica Baricco e allo staff di CasaOz articoli e attrezzature acquistati dalla stessa onlus tramite wishlist su Amazon.it.

I prodotti donati saranno utilizzati da CasaOz per attivare nuovi laboratori e ampliare quelli già esistenti, per rendere gli ambienti sempre più funzionali all’accoglienza e alla “quotidianità che cura” e per contribuire a implementare il progetto di formazione professionale e inserimento lavorativo di giovani con disabilità o patologie invalidanti a MagazziniOz.

“Da oltre 12 anni - ha commentato Enrica Baricco, presidente di CasaOz - aiutiamo le famiglie ad affrontare uno dei momenti più difficili e indesiderati della vita, la malattia di un figlio. Per sostenere le nostre attività, è importante costruire ponti tra mondo del profit e del no profit perché collaborazioni con le aziende sul territorio, come in questo caso con Amazon, sono indispensabili”.

La giornata è proseguita con il coinvolgimento dei ragazzi ospitati da CasaOz in un laboratorio tecnologico incentrato sull’utilizzo di mBot, un piccolo robot su due ruote: i giovani, seguiti da educatori scientifici, si sono cimentati nel montaggio e nella programmazione del robot, avvicinandosi alla robotica e alla tecnologia in modo creativo e divertente. A seguito del laboratorio i ragazzi con le loro famiglie hanno potuto visitare il centro di distribuzione di Torrazza, il secondo sito dotato di tecnologia Amazon Robotics.

E' intervenuta anche Luciana Littizzetto: “Non è vero che non si può fare. Non è vero che tanto non cambia nulla. Ogni movimento di cuore cambia. Magari non subito, forse non completamente, ma è sempre una cosa buona. Gli abbracci hanno tante forme. CasaOz è una di queste”.

Sempre nell’ambito del progetto Amazon Goes Gold, oggi i dipendenti di Amazon in Italia si sono recati al lavoro indossando il pigiama per manifestare la propria vicinanza alle famiglie e ai piccoli pazienti che passano le loro giornate nelle camere degli ospedali. La sede che registrerà il maggiore coinvolgimento nell’iniziativa sarà premiata con la somma di 45 mila euro che saranno donati interamente all’ospedale pediatrico individuato dai dipendenti del sito vincitore.