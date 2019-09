Pensionato morto a Pinerolo: escluso l'omicidio, si va verso l'archiviazione del caso

Potrebbe essere archiviata nei prossimi giorni l'inchiesta sulla morte di Roberto Dellacroce, il pensionato di 76 anni residente in frazione Abbadia Alpina di Pinerolo, deceduto il 27 dicembre 2018 dopo essere stato ricoverato un mese e mezzo prima con fratture alle costole e lesioni alla milza.

L'uomo, divorziato e senza figli, era stato accompagnato in ospedale il 9 novembre 2018 da un amico che lo aveva notato sofferente in un bar del posto. Ricoverato in rianimazione, era morto il 27 dicembre 2018 senza mai spiegare la causa di quelle lesioni.