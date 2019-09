Dal 24 settembre torna l'appuntamento con i Martedì della Salute

Archiviate le vacanze estive, tornano i Martedì Salute, promossi dall’Associazione Educazione Prevenzione e Salute, con il 2° ciclo 2019 dedicato ai temi più interessanti e alle ultimissime novità in campo di prevenzione e salute trattati, come sempre, da illustri esperti.

Ogni martedì dalle ore 10, dal 24 settembre al 3 dicembre, presso l’Auditorium Città Metropolitana in corso Inghilterra 7 a Torino (come sempre l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti), gli specialisti della nostra città, incontreranno la popolazione per fare progredire la consapevolezza della prevenzione e della cura adeguata ai progressi che costantemente fioriscono nella cultura medica.

Questo ciclo affronterà argomenti che spaziano dai più innovati trattamenti chirurgici per i tumori colorettali e per l’anca alle nuove linee guida contro l’ipertensione, a come si può attuare un’eccellente prevenzione quotidiana delle patologie più comuni vivendo in città. E ancora: i nuovi orizzonti terapeutici per le malattie reumatiche autoimmuni, le cardiopatie prettamente femminili, le possibilità di cura per chi soffre di problemi tiroidei, i tanti motivi per cui non si deve aver paura di latte e latticini, soluzioni per l’artrosi cervicale e come prevenire il diabete.

Un ampio ventaglio di argomenti che i medici specialisti affronteranno insieme al pubblico, conferendo alle informazioni medico-scientifiche un lessico comprensibile a tutti.

Il nuovo ciclo si apre con due importanti appuntamenti:

il primo, martedì 24 settembre, è incentrato su La Chirurgia dei tumori colorettali: più Efficace e meno invasiva per una migliore qualità di vita con il chirurgo generale Mario Morino, e l’oncologo e radioterapista Umberto Ricardi.

Segue, martedì 1 ottobre, Ipertensione: le nuove linee guida, un fondamentale appuntamento che interessa tutti e che vedrà come relatori il neurologo Paolo Cerrato e l'internista Franco Veglio.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

martedì 8 ottobre, ore 10

Le malattie reumatiche autoimmuni: perché donna? perché non uomo?

Nuove terapie per nuovi orizzonti

Renato Carignola, immunologo

Claudia Lomater, reumatologo

martedì 15 ottobre, ore 10

Cardiopatie nelle donne: quali sono

e come prevenirle

Catia De Rosa, cardiologo

Stefania Luceri, cardiologo

Barbara Mabritto, cardiologo

Modera: Mauro De Benedictis, cardiologo

martedì 22 ottobre, ore 10

Tiroide e patologie tiroidee: focus

sulle possibilità di trattamento

Francesco Quaglino, chirurgo generale

Claudio Rossi, endocrinologo

martedì 5 novembre, ore 10

La salute nella città: il movimento

come prevenzione cardiovascolare

Simona Bo, endocrinologo e internista

Maurizio Damilano, ideatore del Fitwalking Italia

Gaetano Maria De Ferrari, cardiologo

Modera: Ezio Ghigo, endocrinologo

martedì 12 novembre, ore 10

Artrosi cervicale: seconda malattia dell’uomo nell’invecchiamento.

Quando la chirurgia?

Luca Tomaello, fisiatra

Francesco Zenga, neurochirurgo

martedì 19 novembre, ore 10

Latte e Latticini: ALLEATI

della nostra salute

Gianni Cadario, allergologo

Luca Dughera, gastroenterologo

Giuseppe Rovera, dietologo

martedì 26 novembre, ore 10

Chirurgia dell’anca:

certezze e illusioni

Manuela Barale, ortopedico

Frediano Boggio, ortopedico

Carlo Alberto Buratti, ortopedico

Alberto Nicodemo, ortopedico

martedì 3 dicembre, ore 10

diabete: un nemico per 3 milioni

di abitanti! È possibile prevenirlo?

Paolo Fornengo, internista

Sebastiano Marra, cardiologo

Per info: Segreteria organizzativa 011 660 4284