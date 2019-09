Musica e arti di strada a Falchera: sabato 21 settembre torna il Torino Busker Festival

Un grande circo a cielo aperto a Torino. Manca sempre meno al Torino Busker Festival, una giornata dedicata alla musica e alle arti di strada in uno degli angoli più verdi della città. L’appuntamento per l’evento, totalmente gratuito, è fissato per sabato 21 settembre.



L'evento partirà nel pomeriggio, intorno alle ore 15:30, in Piazzale Volgograd, dove si terrà il vero busking: performance di arti di strada e concerti acustici supportati dalle innovative strutture di buskercase che ci permetteranno di goderci i concerti al 100%. Verso sera, la manifestazione s sposterà invece in piazza Astengo, dove avrà luogo il MainStage. “Realizzeremo il sogno di girare per le strade di un quartiere in cui non serviranno gli auricolari per ascoltare buona musica e non si pagherà il biglietto per assistere a uno spettacolo di circo” spiegano gli organizzatori. Durante il pomeriggio, inoltre, sarà possibile partecipare a uno street art tour per ammirare le tante opere di writing presenti nel quartiere Falchera.



Il Torino Busker Festival è realizzato da Cisv Solidarietà e YEPP FALCHERA, finanziato da AxTO Azioni per le periferie torinesi, Compagnia di San Paolo e Città di Torino, in collaborazione con buskercase, in partenariato con MAU - Museo di Arte Urbana, con il patrocinio della Circoscrizione 6. Un buon momento per vivere Falchera e far brillare di arte e musica la periferia torinese.