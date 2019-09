Riders, parte il progetto per il coinvolgimento attivo e la sindacalizzazione dei lavoratori del comparto

Da questi incontri è nato il progetto, promosso da Nidil di Torino insieme alla Camera del Lavoro di Torino, Filt Torino e Filt Nazionale, che delinea un percorso che va dall'assistenza/vertenza individuale alle proposte di intervento/azioni sindacali collettive.

L’obiettivo politico-sindacale è quello di provare a ricomporre parte del mondo frammentato e poco tutelato del lavoro autonomo e parasubordinato - rappresentato nel caso specifico dal comparto del food delivery - che attraverso le diverse piattaforme (da Just Eat a Glovo), lavora in prevalenza con contratto autonomo occasionale e co.co.co.

Nella fase di avvio della ciclofficina, che verrà allestita nella sede della Cgil in via Pedrotti 5, sarà presente un tecnico che fornirà la formazione di base per la manutenzione delle bici ai riders che, nella fase di implementazione e poi di gestione dello spazio, saranno a loro volta formatori dei nuovi lavoratori iscritti.