Al Circolo dei Lettori un viaggio nel passato con Pasquale Tammaro

Martedì 24 Settembre verrà presentato il volume “Massime dal Passato – Giuochi e scommesse” di Pasquale Tammaro. Appuntamento a Torino presso la Sala Biblioteca del Circolo dei Lettori, via Bogino 9, alle ore 18.

Discute con l’autore l’Avvocato Mario Napoli, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Le vecchie sentenze – quelle riportate sui volumi ingialliti dal tempo, lasciati a prendere decenni di polvere sugli ultimi scaffali delle biblioteche – nascondono vicende incredibili: storie curiose, spesso divertenti, ma anche commoventi o addirittura tremende. Vi siete mai chiesti per cosa ci si offendeva e di cosa ci si innamorava nell’800? Sapevate che il poker era considerato un gioco troppo difficile per essere definito “d’azzardo”?

E cosa dire dei finti reduci da Caporetto? E ancora bische clandestine a Genova post 1861, corse di cavalli sulle mura di Lucca, antenati delle slot machine, pretori con la passione per il poker, un arbitro che scappa inseguito dai tifosi di casa dopo un pareggio al 90°. Pasquale Tammaro riporta alla luce storie divertenti ed inedite, per accompagnarci in un viaggio sorprendente e mostrarci come sia cambiata la società italiana nell’ultimo secolo.

Pasquale Tammaro è Avvocato presso il Foro di Milano. Si occupa dal 2011 di proprietà intellettuale. Nel 2016 ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto dei marchi. Nel 2017 ha creato il blog massimedalpassato.it.