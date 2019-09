Ultimi giorni per le "passeggiate pomeridiane" alla scoperta della storia di Nichelino

Con le iniziative speciali legate a “4 passi nelle storia di Nichelino”, in questi giorni la Festa di San Matteo è anche l'occasione di andare a conoscere costumi e tradizioni della città.

Le iniziative, nate in collaborazione con Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino, Gruppo Officine della Memoria, Sistema Cultura e Associazione “Stupinigi è...”, prevedono per oggi, venerdì 20 settembre (alle ore 17.00 e 17.15), sabato 21 (17.00, 17.30 e 18.00) e domenica 22 (17.00, 17.30 e 18.00), le “passeggiate pomeridiane scoprendo tappa dopo tappa la storia, gli aneddoti e gli eventi che hanno “scritto” la storia di Nichelino”.

Il ritrovo in piazza Polesani nel Mondo (ingresso fiera) con arrivo in Borgo Antico (durata itinerario circa 2 ore). Iniziativa gratuita. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una guida turistica dedicata. Per i gruppi che si sono prenotati per la data odierna è compresa una visita interna al parco del castello Conti Occelli. Informazioni ulteriori cliccando su: turismo@comune.nichelino.to.it

Durante tutti i giorni della festa saranno proposti itinerari turistici alla scoperta della storia nichelinese. Proposte da non mancare per chi vuole conoscere più a fondo la Città e le sue tradizioni. Per ulteriori info: stupinigieventi@libero.it