Letture per bambini, "Nati per Leggere" al punto bibliotecario Rita Atria

Torino invita le famiglie a scoprire insieme il piacere della lettura con l’iniziativa “Nati per Leggere”, pensata per bambine e bambini da 0 a 6 anni. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle 10.30 presso il punto di servizio bibliotecario Rita Atria in Strada San Mauro 26/A.

L’incontro vuole essere un momento di condivisione, gioco e scoperta, dove grandi e piccini possono avvicinarsi ai libri e alle storie, stimolando la fantasia e la creatività fin dalla più tenera età. L’ingresso è libero e tutte le famiglie sono invitate a partecipare.

Un’occasione per valorizzare il rapporto tra genitori e figli attraverso la lettura, promuovendo l’amore per i libri come strumento di crescita e curiosità.