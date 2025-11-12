Volandri: "Musetti alla Davis? Ne parliamo dopo le Finals. Sogno Bolelli e Vavassori a Bologna con la coppa"

Dopo la rimonta e vittoria straordinaria ieri sera di Lorenzo Musetti alle Nitto Atp Finals, l'Italia guarda già alla Coppa Davis. Lo fa con il capitano Filippo Volandri, oggi a Torino prima di andare a Bologna, dove gli azzurri cercheranno dal 18 al 23 novembre di conquistare per il terzo anno di fila "l'insalatiera" più ambita del mondo.

Tra i convocati c'è anche Lorenzo Musetti, che dopo Parigi e l'Atp 250 di Atene, è all'ottava settimana consecutiva di gioco. Se già molti erano preoccupati della sua stanchezza per il rendimento alle Finals di Torino, ora il tema diventa ancora più importante per Bologna.

"Con Musetti si palerà di Davis alla fine delle Finals"

"Io ho una rosa di sei/sette giocatori - ha replicato Volandri - a cui chiedo fino all'ultimo di rimanere a disposizione. Ho avuto la disponibilità anche di Sonego: con Musetti abbiamo deciso che fino alle fine delle Atp Finals di Torino, soprattutto per lasciarlo concentrare, non parliamo di Davis. Ma non è solo la questione atletica: il pensiero in più per Lorenzo è che padre di due bimbi, come me".

"Sinner non alla Davis? Rifiuto va normalizzato"

Uno delle polemiche che è rimbalzata sulle pagine dei giornali nelle scorse settimane è la decisione di Sinner di non partecipare alla Davis. Una scelta su cui Volandri commenta: "Non provo amarezza: sono grato ai ragazzi per questi 4 anni, ognuno ha dato il massimo che aveva".

"Il rifiuto - ha proseguito - è una scelta che va normalizzata: Sinner è stato il tennista più presente in Davis. L'ha vinta due volte su 4: se si prende una pausa, è da rispettare. La coppa l'abbiamo vinta con Arnaldi, Berrettini e altri giocatori. Sono molto sereno è ho una fiducia enorme per questa squadra che va a Bologna e si adatta ad ogni tipo di superficie. Abbiamo una responsabilità in più: giocare a Bologna come stanno facendo Jannik e Lorenzo qui, che hanno trasformato l'energia di giocare in Italia in positivo. Dobbiamo farlo anche noi".

"Bolelli e Vavassori a Bologna con la coppa"

A Bologna andrà anche la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificata alle semifinali di Torino dopo due splendide partite. "Stanno attraversando - ha commentato il capitano - un periodo ottimo: spero di rivederli lunedì a Bologna con il trofeo Atp. Stanno giocando bene e sono assolutamente motivati".

A preoccupare Volandri non c'è solo la Spagna di Carlos Alcaraz, ma anche la Germania che schiera Alexander Zverev. "Abbiamo la stessa mentalità di JanniK: anche se siamo numero 1 si cerca di migliorare. Abbiamo fatto anche errori nel passato e ne faremo in futuro, ma c'è una consapevolezza diversa: ogni Davis ci ha insegnato qualcosa. Abbiamo iniziato con una panchina sgangherata, ora ognuno ha il nome scritto dietro di sé" ha concluso.