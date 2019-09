Domenica 22 settembre Ztl centrale chiusa al traffico dalle 10 alle 18

Domenica 22 settembre in occasione delle iniziative per la ‘Settimana europea della Mobilità sostenibile’, torna la Giornata europea ‘In città senza la mia auto’.

Il centro cittadino, nell’area della Ztl Centrale, sarà chiuso al traffico di auto e moto, dalle ore 10 alle ore 18. L’ordinanza n. 84231, scaricabile dal sito della Città di Torino, indica le categorie dei mezzi esentati e le certificazioni necessarie per poter circolare.

Le limitazioni ai veicoli privati a motore non si applicano alle seguenti categorie: veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno; autoveicoli di servizio pubblico e delle Forze dell’Ordine, per il soccorso o della protezione civile; taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio; veicoli del car sharing.

Piazza Castello ospiterà una iniziativa di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità sostenibile, trasporto pubblico e i sistemi di mobilità condivisa.

Sabato 21 settembre, alle ore 16.30, verrà inaugurato il tratto della pista ciclabile di via Nizza tra le piazze De Amicis e Carducci. Nel pomeriggio in un’area test appositamente predisposta, saranno esposti diversi veicoli elettrici e sarà possibile provare i monopattini elettrici.

Il programma degli eventi in città per la ‘Settimana europea della Mobilità sostenibile’ è disponibile alla pagina https://www.muoversiatorino.it/mobility-week/

