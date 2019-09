Domenica a Torino raccolta di mozziconi con Fridays For Future

Fridays For Future Torino ed Extinction Rebellion Piemonte organizzano una pulizia di diverse aree di Torino, nell'ambito della sette giorni di mobilitazione per l'ambiente.

"La raccolta - spiegano gli organizzatori - si concentrerà prevalentemente sui mozziconi per sensibilizzare sull'ingente danno che questo rifiuto causa".

Verso sera tutti i mozziconi verranno portati in piazza Castello per il conteggio: per la raccolta del rifiuto, infatti, verranno utilizzate delle bottiglie di plastica, che una volta piene possono fornire un dato indicativo circa la quantità di mozziconi raccolti.