Il nuovo centro d'incontro di San Salvario punta sulle attività culturali aperte a tutto il quartiere

I circa duecento iscritti del cento d'incontro di San Salvario hanno finalmente una nuova sede. Sono stati inaugurati ieri gli spazi rinnovati in via Campana 32, un tempo sede della Circoscrizione 8, dopo i lavori effettuati in estate e il trasferimento da via Lombroso 16. L'ampio salone, che prima ospitava le sedute del consiglio, è stato allestito con tavoli e sedie, ieri stracolmi in occasione delle festa inaugurale.

"Abbiamo mantenuto l'impegno preso con la collettività di riaprire il centro a settembre", spiega il presidente delle Otto Davide Ricca. "Ora speriamo di renderlo il più possibile fruibile da tutto il quartiere e non solo dai suoi iscritti". "Non vogliamo solo giocare a carte - chiarisce il presidente del centro Calogero Scibeta -, ma proporre altre attività, anche per coinvolgere le signore, che in genere sono poche".

L'intento, infatti, è di organizzare eventi e iniziative culturali in collaborazione con altre realtà del quartiere, sfruttando soprattutto il giardino nella bella stagione. Una proposta già portata avanti mesi fa all'interno del patto Co-City tra le Donne per la difesa della società civile e l'associazione Mais. Incontri letterari, laboratori didattici nell'orto con soggetti svantaggiati, dibattiti: queste le azioni pensate per arricchire l'area verde con un'intensa stagione culturale e didattica, aperta a tutti i cittadini.

Intanto, nella vecchia sede di via Lombroso è ancora in corso il cantiere per realizzare al piano terra l'ampliamento della biblioteca "Natalia Ginzburg", con una sezione dedicata a bambini e ragazzi. La Sala Molinari al primo piano, invece, verrà destinata a conferenze e seminari in orario serale.

Il nuovo centro d'incontro di via Campana 32 sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 19.30.