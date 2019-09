Rapinano i braccialetti in oro a un ragazzo minorenne in pieno centro, finiscono in manette

Venerdì pomeriggio una coppia di fidanzatini minorenni stava passeggiando in via Roma. Arrivati all’altezza di via Gramsci, i due si avvedevano di un gruppetto di 4 giovani stranieri che gli si parava davanti, indicandoli.



Inizialmente hanno cercato di non dar peso alla cosa, ma uno di loro li ha bloccati e, rivolgendosi al ragazzo, gli ha detto: "ehi, ma io ti conosco!”, tendendogli la mano come a volergliela stringere. Per istinto, il ragazzino ha steso anch’egli il braccio per ricambiare la stretta di mano ma in quel momento si è accorto che era un trucco per rubargli i suoi braccialetti in oro che aveva al polso destro.



Una volta sottratto l’oro, il gruppetto ha cercato di scappare, inseguito dal ragazzo che ha chiesto aiuto. A quel punto, il gruppo si è diviso in direzioni opposte.



Gli agenti della Squadra Volante e del commissariato Centro sono però riusciti a individuare due dei fuggitivi e li ha fermati: si tratta di giovanissimi cittadini egiziani, di 18 e 20 anni. Fra di loro l’autore materiale del fatto, il diciottenne; entrambi hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il ventenne risulta anche sottoposto all’obbligo di presentazione presso il commissariato Centro. Sono stati arrestati per rapina in concorso aggravata.