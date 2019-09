Manualmente 2019, la XX edizione chiude i battenti con 17.500 visitatori

Grande successo di pubblico per Manualmente Fashion Show, la sfilata celebrativa della XX edizione della manifestazione che ha visto sfilare in passerella, nei 4 giorni dell’evento, le opere esclusive di designers, stilisti, knitters, creativi che si sono alternati sulla passerella, come gli abiti di Raffaella Lorenzin stilista della Mondial, casa produttrice di filati di fama internazionale, Marco Davì, eclettico e giovane stilista torinese, le creative Daniela Cerri, Lucia Simonis, Daniela Busato ed Elvira Fichera di Creativissima, i knitters Fabio Quarantotto, Mattia Godeassi e Alessandro Estrella con la collaborazione di importanti case editrici, tra cui Edizioni Ema, con il supporto di sponsor di eccellenza come Lane Mondial Spa e Filati Tre Sfere.

Numerosi gli incontri, i corsi, i workshop e le dimostrazioni, molti dei quali andati tutti sold out, come i workshop dell’ospite straniero, la quilter ceca Romana Cerna, un’occasione unica per imparare le sue tecniche e poter ammirare le sue splendide opere tessili.

E nella stessa giornata, si è conclusa anche la prima edizione di Torino Benessere, l’evento dedicato alla salute naturale, di mente, corpo e spirito, andato in scena contemporaneamente a Manualmente, dal 20 al 22 settembre nel Padiglione 1 di Lingotto Fiere. Un'edizione molto apprezzata per il ciclo di incontri e conferenze in programma nelle tre giornate dell’evento. Grande successo di pubblico in particolare per l’incontro del Dott. Mozzi celebre per la sua dieta basata sui gruppi sanguigni conosciuta anche come emodieta. Molto seguito anche il convegno sulla La rivoluzione epigenetica per la prevenzione nell’era dell’inquinamento con l’esperto di epigenetica di fama internazionale, il Dott. Ernesto Burgio, l’incontro del Dott. Rudy Lanza, psicoterapeuta, fondatore della naturopatia in Italia, e di Fulvio Fiori, ideatore della Bioscrittura® ovvero la scrittura terapeutica.