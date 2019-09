Ricominciano a Savigliano i corsi di Krav Maga, i corsi di difesa personale “reale”

Dal 24 settembre tutti i martedì e giovedì dalle ore 20 alle ore 21,30 si svolgeranno presso la palestra Open Space di Savigliano le lezioni di corso di difesa personale reale, in collaborazione con GKMA Italia.

I corsi di difesa personale sono rivolti a uomini e donne, maggiorenni e adatti a tutti coloro che, per motivazioni diverse, vogliano addestrarsi per saper prevenire e, se necessario, sopravvivere ad una aggressione. Saranno tenuti dall’istruttore Enzo Lupo che oltre ad essere titolare insieme al fratello Alessandro della Lupo Investigazioni, è anche delegato per la Regione Piemonte a tenere i corsi specifici dedicati agli operatori di polizia e agli addetti alla sicurezza, attraverso il programma IPTS (International Police Training System).

Non si tratta di sport, non ci sono competizioni, ma la partecipazione ai corsi consente il miglioramento della consapevolezza delle proprie capacità in generale nonché un sano e coordinato movimento che è alla base di una capacità percettiva del proprio corpo nella realtà.

Le lezioni del mese di settembre sono di prova e gratuite.

Per contatti e info telefonare al 336.262909 o visitare https://www.facebook.com/enzo.lupo.50